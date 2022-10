Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagmittag in Grün

Das Papier von Moderna konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 129,36 EUR. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 130,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.498 Moderna-Aktien.

Bei 333,90 EUR erreichte der Titel am 29.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 61,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Moderna gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.354,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2022 25,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com