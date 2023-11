Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 78,35 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 78,35 USD zu. Zuletzt wechselten 158 Moderna-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 217,25 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 177,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,55 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,17 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.831,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.364,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -11,565 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

