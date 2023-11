Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 79,89 USD zu.

Das Papier von Moderna konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 79,89 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 80,07 USD zu. Bei 78,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.829 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 217,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 171,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -11,565 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

