Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 72,00 EUR.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 09:14 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 72,00 EUR. Die Moderna-Aktie legte bis auf 72,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 71,95 EUR ein. Bei 71,96 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 842 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,60 EUR. Gewinne von 182,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,50 USD je Moderna-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,565 USD je Moderna-Aktie.

