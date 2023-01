Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 178,48 EUR. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,30 EUR nach. Bei 178,30 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 20 Aktien.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 203,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,45 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (109,74 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 62,64 Prozent sinken.

Am 03.11.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,70 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 23.02.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Gewinn von 21,59 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

