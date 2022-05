Moderna Aktie News: Anleger schicken Moderna am Nachmittag ins Plus

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 121,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 125,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.627 Moderna-Aktien.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 426,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 71,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,58 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 04.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,84 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.066,00 USD im Vergleich zu 1.937,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 9,02 USD im Jahr 2023 aus.

