Moderna Aktie News: Moderna am Vormittag mit Kursplus

Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 123,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 123,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,80 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 186 Aktien.

Bei 426,45 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 71,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 111,44 EUR. Abschläge von 10,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 461,00 USD.

Am 04.05.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 213,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.066,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.937,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Moderna-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech-Aktie dennoch im Minus: Stiko empfiehlt Corona-Impfung mit Comirnaty bei gesunden Fünf- bis Elfjährigen

Moderna-Aktie gibt deutlich ab: Moderna feuert neuen Finanzchef nach zwei Tagen

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Gegenwind an der Börse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com