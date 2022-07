Moderna Aktie News: Moderna am Vormittag Verlust reich

Die Moderna-Aktie notierte um 25.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 160,02 EUR. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 160,02 EUR. Bei 160,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181 Moderna-Aktien.

Bei 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 44,14 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 461,00 USD.

Moderna gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 213,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.066,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.937,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 27,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com