Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagvormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 110,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 110,96 EUR. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 110,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 44 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 202,75 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,72 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,44 EUR ab. Mit Abgaben von 3,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,58 USD je Aktie generiert. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.862,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.066,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Moderna die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -2,445 USD ausweisen wird.

