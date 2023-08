Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 111,27 USD nach.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 111,27 USD. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 110,80 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,65 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 397.678 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 95,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 95,02 USD. Mit einem Kursverlust von 14,60 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Am 03.08.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 344,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.749,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,921 USD je Moderna-Aktie stehen.

