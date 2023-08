Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 104,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 104,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,56 EUR aus. Bei 104,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 529 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,75 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2022. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 48,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,52 EUR. Dieser Wert wurde am 16.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 16,30 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 92,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.749,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,921 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Moderna-Investment verdient

Moderna-Aktie an der NASDAQ mit leichtem Minus: Moderna erhöht trotz Umsatzrückgang Prognose