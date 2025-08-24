DAX24.303 -0,3%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.415 -0,5%Nas21.532 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
Aktie im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag im Minusbereich

25.08.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 26,36 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,20 EUR 0,13 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 26,36 USD. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 26,24 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 363.385 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2024 markierte das Papier bei 84,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 219,54 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 56,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,08 Prozent zurück. Hier wurden 142,00 Mio. USD gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

