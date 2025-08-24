Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 26,36 USD ab.

Die Moderna-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 26,36 USD. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 26,24 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 363.385 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2024 markierte das Papier bei 84,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 219,54 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 56,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,08 Prozent zurück. Hier wurden 142,00 Mio. USD gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD ausweisen wird.

