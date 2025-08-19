DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.320 -0,7%Nas21.506 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1606 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

25.08.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Moderna gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 25,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,15 EUR -0,93 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 4,7 Prozent auf 25,85 USD nach. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 25,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.739.071 Moderna-Aktien.

Bei 84,23 USD erreichte der Titel am 24.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 225,84 Prozent. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 11,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

