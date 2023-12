Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Mittag Boden gut

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 95,15 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95,15 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 96,49 USD zu. Bei 92,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.174.806 Moderna-Aktien.

Am 23.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,44 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,27 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 52,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,50 USD.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 3.364,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -13,420 USD einfahren.

