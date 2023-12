Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Moderna

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 95,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:59 Uhr 0,3 Prozent auf 95,15 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 96,49 USD. Bei 92,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.174.806 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,44 USD) erklomm das Papier am 23.12.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,27 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,26 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,420 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell