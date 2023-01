Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Mittag an

Die Moderna-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 176,86 EUR. Die Moderna-Aktie legte bis auf 178,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 176,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.387 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,77 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 111,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 59,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 03.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.364,00 USD, gegenüber 4.969,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,30 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 21,33 USD je Moderna-Aktie.

