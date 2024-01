Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 102,41 USD.

Mit einem Kursgewinn bis auf 195,00 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 47,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 38,92 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,53 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.364,00 USD gelegen.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -13,556 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

