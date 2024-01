Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 101,55 USD.

Die Moderna-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 101,55 USD. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 101,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,55 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 460.587 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 195,00 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 38,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 178,00 USD an.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.831,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.364,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Moderna dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,556 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

