Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 93,24 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,3 Prozent auf 93,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,83 USD aus. Bei 93,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.016.078 Stück.

Am 15.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 42,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,55 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 32,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 22.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,71 Prozent auf 2.811,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.084,00 USD gelegen.

Die Moderna-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,081 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

