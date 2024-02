Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Vormittag nach

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 87,42 EUR ab.

Um 09:21 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 87,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 87,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.444 Moderna-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,66 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2023. 70,05 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 58,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 32,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 3,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 2.811,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.084,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.05.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,059 USD je Moderna-Aktie stehen.

