Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 107,04 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 107,04 USD nach oben. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 107,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 106,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 60.935 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 142,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,56 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,55 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,61 USD je Aktie erzielt worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --7,242 USD je Moderna-Aktie.

