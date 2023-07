Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Moderna

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 110,18 EUR.

Die Moderna-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 110,18 EUR nach. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 110,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,20 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 294 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 203,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,52 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 302,00 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ein EPS von 8,58 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 69,30 Prozent auf 1.862,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.066,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,445 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

