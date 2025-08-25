Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Plus

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 25,46 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 25,46 USD zu. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 25,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 25,35 USD. Zuletzt wechselten 325.655 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,65 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 228,55 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Abschläge von 9,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,676 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

