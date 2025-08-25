DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.324 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer

26.08.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 24,67 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,50 EUR -0,65 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 24,67 USD abwärts. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 24,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.238.285 Moderna-Aktien.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 239,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,14 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 56,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,676 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Wer­bung

