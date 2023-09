Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagvormittag im Minusbereich

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 92,00 EUR.

Die Moderna-Aktie musste um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 92,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 92,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,64 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,98 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2023 Kursverluste bis auf 87,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 5,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 5,24 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 344,00 USD, gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92,76 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD je Aktie ausweisen dürften.

