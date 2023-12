Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 95,94 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,77 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 855.821 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 116,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 53,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,50 USD.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.364,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.831,00 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -13,420 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell