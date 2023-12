Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,7 Prozent auf 86,08 EUR.

Die Moderna-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 21:58 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 86,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 87,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.929 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 199,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 132,11 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2023 Kursverluste bis auf 58,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,50 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD gegenüber 2,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -13,420 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell