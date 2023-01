Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagmittag gesucht

Das Papier von Moderna konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 176,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 176,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.737 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 58,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 03.11.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Moderna am 23.02.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 21,33 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

