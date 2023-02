Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Mittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 01:18 Uhr 1,5 Prozent auf 132,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 131,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.347 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 202,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 34,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

Am 23.02.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 11,29 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,50 Prozent auf 5.084,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.211,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,450 USD je Moderna-Aktie.

