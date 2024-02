Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit stabiler Tendenz

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 94,00 USD zeigte sich die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 94,00 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 407 Stück gehandelt.

Am 15.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 163,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,46 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Moderna veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.811,00 USD – das entspricht einem Minus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,112 USD einfahren.

