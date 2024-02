Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag fester

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 94,34 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 94,34 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 95,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 94,31 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 530.776 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,20 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 72,99 Prozent wieder erreichen. Bei 62,55 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 50,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,00 USD.

Am 22.02.2024 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,61 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 2.811,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent verringert.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,112 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 liegt am Montagnachmittag im Minus

Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell