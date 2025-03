Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 31,66 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 31,66 USD. Bei 32,01 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 495.300 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,35 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 81,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,26 USD fiel das Papier am 15.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 14.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,91 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 65,54 Prozent auf 966,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.05.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -10,189 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

