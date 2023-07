Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 108,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 108,74 EUR zu. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,84 EUR zu. Mit einem Wert von 108,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 182 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 202,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 86,45 Prozent wieder erreichen. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Am 04.05.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1.862,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 69,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 6.066,00 USD umsetzen können.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Moderna.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -2,445 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Moderna eingebracht

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln