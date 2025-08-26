Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 25,06 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 25,06 USD zu. Die Moderna-Aktie legte bis auf 25,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 24,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.592 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2024 auf bis zu 81,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 225,66 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 8,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,676 USD je Moderna-Aktie belaufen.

