Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,75 USD.

Bei der Moderna-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 24,75 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 25,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,28 USD aus. Bei 24,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.511.092 Moderna-Aktien.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,61 USD an. Mit einem Zuwachs von 229,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 6,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.08.2025 vor. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,676 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

