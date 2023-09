Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 99,05 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 99,05 USD nach oben. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,46 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,76 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 273.965 Stück gehandelt.

Bei 217,25 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 119,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Moderna gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 5,24 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 92,76 Prozent verringert.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,853 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester