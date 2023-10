Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 74,13 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,4 Prozent auf 74,13 USD ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 73,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 773.502 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 193,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,60 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,71 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,00 USD aus.

Am 03.08.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD gegenüber 5,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,00 USD im Vergleich zu 4.749,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -4,064 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

