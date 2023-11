Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Abschlägen

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 77,09 USD.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,8 Prozent auf 77,09 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 75,66 USD. Bei 78,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 577.254 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,25 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 181,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -11,565 USD je Aktie ausweisen dürften.

