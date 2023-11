Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Kaum Ausschläge verzeichnete die Moderna-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 71,99 EUR.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,99 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 71,99 EUR. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,01 EUR nach. Mit einem Wert von 71,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 181 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 203,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 182,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2023 auf bis zu 58,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 22,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 204,50 USD.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.364,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --11,565 USD je Moderna-Aktie.

