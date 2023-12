Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Mittwochmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 97,67 USD zu.

Um 12:04 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 97,67 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 11.554 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 112,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,55 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 56,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -13,420 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge