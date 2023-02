Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Mittag nach

Die Moderna-Aktie notierte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 130,36 EUR. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 129,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 828 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,75 EUR an. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 35,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,42 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 302,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 5.084,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 7.211,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,825 USD je Moderna-Aktie belaufen.

