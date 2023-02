Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Dienstagnachmittag an

Um 04:04 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 131,12 EUR zu. Bei 131,12 EUR erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.807 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 202,75 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 35,33 Prozent niedriger. Bei 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

Moderna gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.084,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.211,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Moderna am 11.05.2023 präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,825 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Wert Moderna-Aktie tiefrot: Moderna steigert Umsatz 2022 - Gewinnrückgang

Ausblick: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Moderna-Aktie mit Kurssprung an der NASDAQ: Moderna plant Zulassungsantrag beim RSV-Impfstoff für Ältere

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com