Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von Moderna befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 130,28 EUR ab. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 130,28 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 35,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 23.02.2023. In Sachen EPS wurden 3,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 11,29 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 5.084,00 USD, gegenüber 7.211,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,50 Prozent präsentiert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,825 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Wert Moderna-Aktie tiefrot: Moderna steigert Umsatz 2022 - Gewinnrückgang

Ausblick: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Moderna-Aktie mit Kurssprung an der NASDAQ: Moderna plant Zulassungsantrag beim RSV-Impfstoff für Ältere

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com