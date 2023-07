Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 120,20 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 12:01 Uhr 1,4 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.983 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 115,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 8,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 69,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.862,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.066,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,445 USD je Moderna-Aktie belaufen.

