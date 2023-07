Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Moderna im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 108,92 EUR.

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 108,92 EUR. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 108,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,92 EUR. Bisher wurden heute 175 Moderna-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,75 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei 107,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 8,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.862,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.066,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,445 USD je Moderna-Aktie belaufen.

