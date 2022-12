Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Mittwochmittag tief südwärts

Das Papier von Moderna befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 167,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 167,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.013 Moderna-Aktien.

Am 03.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,76 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 111,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 51,23 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.364,00 USD – eine Minderung von 32,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.969,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 23.02.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 21,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock