Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 169,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 169,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,26 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.025 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 225,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 25,19 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 54,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.11.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.364,00 USD in den Büchern – ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.969,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2022 21,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Vakzine erhalten in den USA Zulassung für Kleinkinder

Moderna-Aktie in Rot: Pfizer und BioNTech reichen Gegenklage gegen Moderna ein

CureVac-Aktie letztlich dennoch in Grün: Fehlschlag bei Impfstoff balastet Ergebnis weiterhin

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com