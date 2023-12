Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 91,30 EUR.

Die Moderna-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 91,30 EUR. Bei 91,60 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.070 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,00 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 109,20 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 58,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,64 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --13,420 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell