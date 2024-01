Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag schwächer

Kurs der Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 101,52 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 101,52 USD. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 100,01 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,79 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 484.700 Moderna-Aktien.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 193,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 90,62 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,39 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1.831,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 3.364,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --13,457 USD je Moderna-Aktie.

