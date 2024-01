Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 94,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 08:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 94,40 EUR zu. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,40 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,40 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 680 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,82 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 59,44 EUR. Mit Abgaben von 37,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Am 02.11.2023 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.364,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Moderna rechnen Experten am 20.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie.

